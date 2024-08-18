Hafif ticari araç önce bariyere çarptı sonra su kanalına girdi: 1 kişi hayatını kaybetti

Kaza Eskipazar - Karabük kara yolu Hamzalar mevkiinde meydana geldi. Zekai Yıldırım (58) idaresindeki hafif ticari araç Karabük istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyere çarpıp su kanalına girdi. Kazada yolcu olarak bulunan Talha Berk Küçük (9) olay yerinde hayatını kaybederken Nagihan Küçük (34) ve T.M.K. (7) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Yapılan incelemenin ardından 9 yaşındaki Talha'nın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.