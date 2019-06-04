Gaziantep- Nurdağı yolunun 5'inci kilometresinde akşam saatlerinde trafik kazası meydana geldi.
Bayram ziyareti için Nurdağı'na giden sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, her iki araçta bulunan 10 kişi yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan 1 kişiyi uzun uğraşlar sonucu kurtarırken, yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Hafif ticari araç otomobilin üzerine çıktı: 10 yaralı
DHATürkiye
Gaziantep'te aynı yönde giden otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 10 kişi yaralandı.
Gaziantep- Nurdağı yolunun 5'inci kilometresinde akşam saatlerinde trafik kazası meydana geldi.