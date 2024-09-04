Hafif ticari araç otomobille çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

H.G. idaresindeki hafif ticari araç, Karabük-Ankara kara yolu Kemaloyman mevkisinde B.E. yönetimindeki otomobille çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar yol kenarındaki su kanalına devrildi.



Kazada sürücüler ile otomobildeki İsmet Esen ve G.K. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yaralılardan İsmet Esen müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi, G.K'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.