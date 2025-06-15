Hafif ticari araç refüje çarpıp devrildi: Bir ölü, dört yaralı

Uşak'ta hafif ticari aracın refüje çarpıp devrilmesi sonucu bir kişi öldü biri bebek dört kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza İzmir-Uşak Karayolu'nda meydana geldi.

Karayolunda ilerleyen İ.K. (21) yönetimindeki 06 MYM 98 plakalı hafif ticari araç, Ulucak köyü yakınlarında refüje çarparak devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine ekipler sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile hafif ticari araçtaki H.Ö. (51), A.B. (31), A.B (1) ve Ferdiye Korkmaz (61) ilk müdahalenin ardından ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Ferdiye Korkmaz (61) yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.