Hafif ticari araç takla attı: 2 yaralı

Batman’da hafif ticari aracın devrildi. Kazada sürücü ve 8 yaşındaki çocuk kişi yaralandı.

Şafak Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari devrildi.

Kazada, sürücü ve 8 yaşındaki çocuk yaralandı.

İhbar üzerine olay gerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

