Hafif ticari araç takla attı: 2 yaralı
Batman’da hafif ticari aracın devrildi. Kazada sürücü ve 8 yaşındaki çocuk kişi yaralandı.
Şafak Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari devrildi.
Kazada, sürücü ve 8 yaşındaki çocuk yaralandı.
İhbar üzerine olay gerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Trafik Kazası
- Batman