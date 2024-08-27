Hafif ticari araç tarlaya devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kütahya'da hafif ticari araç tarlaya devrildi. Araçtaki Mehmet Ali Kırgöz hayatını kaybederken Arif Özinaç ise yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hafif ticari araç tarlaya devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, gece yarısı sıralarında - Afyonkarahisar kara yolu 40’ncı kilometresinde meydana geldi.

Hafif ticari araç, yol kenarında ağaca çarptı. Takla atıp, tarlaya devrilen araçtaki Mehmet Ali Kırgöz kaza yerinde hayatını kaybetti, Arif Özinaç ise yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Arif Özinaç, hastaneye kaldırıldı. Kırgöz’ün cenazesi savcılık ve polisin yaptığı incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Aracı kimin kullandığı henüz tespit edilemezken kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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