Hafif ticari araç tarlaya uçtu: 6 yaralı

Denizli'nin Tavas ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu aynı aileden 6 kişi yaralandı.

K.K. yönetimindeki hafif ticari araç, 'nin Tavas ilçesi Medet Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

ALTI KİŞİ YARALANDI

Kazada yaralanan sürücü ile aynı aileden 5 kişi, ambulanslarla Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Araçtakilerin Muğla'dan Ankara'ya doğru gittikleri öğrenildi.

