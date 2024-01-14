Hafif ticari araç TIR'a çarptıktan sonra takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Düzce'de önünde seyreden TIR'a çarptıktan sonra takla atan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Hafif ticari araç TIR'a çarptıktan sonra takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

D-100 kara yolunun Ankara istikametinde ilerleyen Barış D. idaresindeki hafif ticari araç, aynı istikamette ilerleyen Fatih P. idaresindeki TIR'a arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle takla attıktan sonra yan yatan hafif ticari araçtaki Yavuz Selim Aşık hayatını kaybetti, sürücü Barış D. ise yaralandı.

Barış D., ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hafif ticari araç TIR'a çarptıktan sonra takla attı: 1 ölü, 1 yaralı - 1

Kazada hayatını kaybeden Aşık'ın cesedi ise Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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