Hafif ticari araç TIR'a ok gibi saplandı: 1 ölü

Bursa’da otobanda arıza yapan TIR'ı sonradan fark eden hafif ticari araç sürücüsü, TIR'ın dorsesine çarptı. Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü sıkışarak hayatını kaybetti.

Hafif ticari araç TIR'a ok gibi saplandı: 1 ölü

Otobanı Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı’nda meydana gelen kazada, M.P. (24) yönetimindeki TIR henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı arıza yaparak yolun ortasında kaldı.

Hafif ticari aracın sürücüsü İlhan Ulaş (43), yolda kalan TIR'ı sonradan fark ederek dorsesine çarptı. Ulaş, çarpışmanın etkisiyle dorsenin altında kalan hafif ticari araçta sıkıştı. TIR sürücüsü durumu 112 Acil Servis Hattı’na bildirmesiyle olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri Ulaş’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

İlhan Ulaş’ın cansız bedeni, Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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