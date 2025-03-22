Hafif ticari araç ve halk otobüsü çarpıştı: Bir ölü

A.Ü'nün kullandığı hafif ticari araç ile A.C.C'nin idaresindeki halk otobüsü Dumlupınar Bulvarı'nda çarpıştı.



İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, hafif ticari araçtaki yolcu Ceren K.'nin (22) hayatını kaybettiği belirlendi.



Yapılan incelemenin ardından Ceren K.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Sürücüler ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

