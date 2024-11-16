Hafif ticari araç Yeşilırmak'a düştü

Kaza, saat 03.00 sıralarında Ziyaret beldesinde meydana geldi.



Fatih Emre Y.'nin direksiyon hakimiyetini yitirdiği hafif ticari araç, yol kenarındaki duvara çarptı ardından Yeşilırmak Nehri'ne uçtu.



Aracın içinden çıkan Yüksel, çevredekilerden yardım istedi. Çevredekiler, nehirdeki ticari aracının çıkarılmasına yardım edemeyince Yüksel, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.



Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yüksel aracıyla uçtuğu ırmaktan yüzerek çıkarken hafif ticari araç Amasya Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri tarafından vinçle kurtarıldı.