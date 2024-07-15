Hafif ticari aracın çarptığı bisikletli emekli polis öldü

Konya'nın Kulu ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü emekli polis Hasan Hüseyin Şehitoğlu yaşamını yitirdi.

Hafif ticari aracın çarptığı bisikletli emekli polis öldü

'nın Kulu ilçesinde Ahmet Bek (26) yönetimindeki 06 BHR 473 plakalı hafif ticari araç, sola dönmek için kavşağa doğru yaklaşan Hasan Hüseyin Şehitoğlu'nun kullandığı elektrikli bisiklete arkadan çarptı. Kazada Şehitoğlu, yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şehitoğlu, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Yalnız yaşayan Şehitoğlu'nun ekmek alıp, evine gitmek üzere olduğu öğrenildi. Sürücü Ahmet Bek de polis ekiplerince gözaltına alındı.

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