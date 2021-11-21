Hafif ticari aracın çarptığı iki bisikletli hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde, hafif ticari aracın çarptığı iki bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.





O.G. (38) yönetimindeki 07 LKV 76 plakalı hafif ticari araç, İncekum Mahallesi Antalya-Alanya D-400 karayolunda, aynı yönde bisikletlerle ilerleyen F.T.T. (25) ve Y.E'ye (25) çarptı.



İhbar üzerine, kaza yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekipleri, bisiklet sürücülerinin yaşamını yitirdiğini belirledi.



Yapılan incelemenin ardından cenazeler, Alanya Belediyesinin morguna kaldırıldı.



Kaza yerinden kaçan O.G, jandarma ekiplerince yakalandı.