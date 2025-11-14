Hafif ticari aracın çarptığı kadın, kanala düşerek hayatını kaybetti

Antakya Ekinci Mahallesi çevreyolunda ilerleyen H.K. idaresindeki hafif ticari araç, kontrolden çıkarak yaya 23 yaşındaki Zehra Fındık'a çarptı. Hafif ticari aracın çarpmasıyla Fındık, kanala düşerek ağır yaralandı.



Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi.



Kısa sürede bölgeye intikal eden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kaldırıldı. Fındık, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.