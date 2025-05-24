Hafif ticari aracın çarptığı kamyonet devrildi

Antalya'da meydana gelen kazada bir kamyonet devrildi.

Kaza Manavgat ilçesinde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Emrullah Tamer'in kullandığı 07 BGY 889 plakalı otomobil Muhittin Ersoy Bulvarı'nda Sarılar istikametinden D-400 Karayolu yönüne seyir halindeki Muhammet Özcan'ın kullandığı 07 LAL 24 plakalı kamyonete yandan çarptı.

Kamyonetin çarpmanın şiddetiyle devrildiği kazanın ardından olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı Kurtarma, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Sarılar Jandarma Karakolu ve 112 sağlık ekibi sevk edildi.

Her iki araç sürücüsü de sağlık ekiplerince kontrol edilirken, kendilerini iyi hissettiklerini belirterek hastaneye gitmediler.