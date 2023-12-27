Hafif ticari araçla çarpışan otomobil beton mikserine çarptı: 3 yaralı

İsa Bayrakçı yönetimindeki otomobil, Enis Seret'in kullandığı hafif ticari araçla Aydın-İzmir kara yolu Kültürpark kavşağında çarpıştı.



Savrulan otomobil, Stad Caddesi girişinde beklemekte olan Selahattin Yavuz'un kullandığı beton mikserine çarptı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan Enis Seret ve İsa Bayrakçı ile yolcu konumundaki Gülay Bayrakçı, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.



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