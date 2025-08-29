Hafif ticari araçla çarpıştı, motosiklet sürücüsü öldü

Muğla'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Rıdvan Acar, hayatını kaybetti.

'da Yalıçiftlik istikametine ilerleyen S.A. (81) yönetimindeki hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Rıdvan Acar'ın kullandığı motosiklet kafa kafaya çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Rıdvan Acar, savrularak yola düştü.

YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Acar'ın yaşamını yitirdiği belirtildi.

Savcının incelemesinin ardından Acar'ın cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sürücü S.A. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan Van'da yaşayan Rıdvan Acar'ın ilçeye çalışmak için geldiği öğrenildi.

