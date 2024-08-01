Hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kayberdeken yanındaki arkadaşı yaralandı.

Hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Erdemoğlu Mahallesi'nde meydana geldi.

İlçe merkezine ilerleyen Zeyrek Buğur (60) yönetimindeki motosikletle, karşı yönden gelen S.A.'nın kullandığı hafif ticari araç bilinmeyen nedenle çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin incelemesinde, motosiklet sürücüsü Zeyrek Buğur'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Devrilen motosikletten savrulup yaralanan Şükrü Taşdan ise ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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