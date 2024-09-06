Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Eskişehir’de hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 1’i çocuk 4 kişi yaralandı.

Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 4 yaralı

- Karayolu Estim Köprüsü altında bulunan kavşağa yan yoldan giren Binali K. idaresindeki 26 AIY 912 plakalı hafif ticari araca kavşaktan çıkış yapan Ahmed E. idaresindeki 26 ACD 358 plakalı otomobil çarptı.

Çarpışmasının etkisiyle kontrolden çıkan hafif ticari savrularak devrildi. Her iki araçta büyük maddi hasarın oluştuğu kazada 1’i çocuk 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yaralılar Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya karışan araçların çekilmesiyle aksayan trafik normal dönerken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Yurt ücretleri yüzde 60 zamlandı

TÜRKİYE HABERLERİ

Son dakika Muğla'da deprem mi oldu? Az önce deprem Muğla'da nerede oldu? Muğla deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 06 Eylül 2024

Son dakika Muğla'da deprem mi oldu? Az önce deprem Muğla'da nerede oldu? Muğla deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 06 Eylül 2024

Cumhurbaşkanı Erdoğan: OVP'ye güvenimiz ve desteğimiz tam

Cumhurbaşkanı Erdoğan: OVP'ye güvenimiz ve desteğimiz tam

Aksaray'da taşlı sopalı borç-alacak kavgası

Aksaray'da taşlı sopalı borç-alacak kavgası

Palmiye sitesi davası | Aranırken noterde vekalet veren müteahhit: Ben namuslu insanım, malımı satıp borcumu ödedim

Palmiye sitesi davası | Aranırken noterde vekalet veren müteahhit: Ben namuslu insanım, malımı satıp borcumu ödedim

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 06 Eylül 2024

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 06 Eylül 2024

Eyüp Öğretmen yaşam savaşını kaybetti

Eyüp Öğretmen yaşam savaşını kaybetti

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...