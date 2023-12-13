Hafif ticari araçtan 12 kaçak göçmen çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Tarsus Adana Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki uygulama noktasında, şüpheli olduğu değerlendirilip durdurulan hafif ticari araçta, Suriye uyruklu 12 kaçak göçmen yakalandı.

Ekipler, araç sürücüsü M.E.'yi ve başka araçla ona rehberlik ettiği belirlenen İ.A. ile H.G.'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.

