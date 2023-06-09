Hafize Gaye Erkan kimdir? Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Erkan, Mart 2022'de Fortune 500 şirketi Marsh McLennan'ın Yönetim Kurulu'na katıldı ve 2019'dan 2021'de LVMH tarafından satın alınana kadar Tiffany & Co.'nun Yönetim Kurulu'nda görev yaptı. Ayrıca, Princeton Üniversitesi Operasyon Araştırmaları ve Finansal Mühendislik Bölümü Danışma Konseyi'nde görev yapmaktadır.



2019 yılında, Crain's'in Bankacılık ve Finans Sektöründe Önemli Kadınlar listesine ve American Banker'ın İzlenmesi Gereken Kadınlar listesine seçildi.



2018 yılında, San Francisco Business Times'ın 40 Yaş Altı 40 listesine ve Crain New York Business'ın 40 Yaş Altı 40 listesine seçildi. San Francisco Business Times'ın araştırmasına göre, Amerika'nın en büyük 100 bankasında 40 yaşın altında President veya CEO unvanına sahip tek kadın olarak belirlendi.



New York Şehri Ortaklığı Yönetim Kurulu'nda görev yapmakta ve National Coalition of Girl’s Schools'ın aktif bir destekçisidir. Ayrıca, STEM eğitimi, mentorluk ve mesleki gelişim aracılığıyla dezavantajlı geçmişe sahip genç kadınları amaca yönlendiren Hafize Gaye Erkan, First Republic Fellowship Programı'nın kurucusudur. Ayrıca, Young Presidents' Organization, Council on Foreign Relations ve International Women's Forum üyesidir.



Boğaziçi Üniversitesi'nden Endüstri Mühendisliği lisansıyla birincilikle mezun oldu ve Princeton Üniversitesi'nde Operasyon Araştırmaları ve Finansal Mühendislik alanında doktora derecesi aldı.



Hafize Gaye Erkan, 9 Haziran 2023 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Merkez Bankası Başkanlığı'na atandı. Kararnameyle, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa Merkez Bankası Başkanlığı'na kadın bir başkan atandı.