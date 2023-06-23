Hafızlık sınav sonuçları açıklandı mı? 2023 yılı 2. dönem hafızlık tespit sınavı sonuç tarihi

2023 yılı II. dönem hafızlık tespit sınavı, 5-16 Haziran 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Hafızlık tespit sınavından 70 puan ve üzeri alan aday başarılı sayılacak. Peki, hafızlık sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Hafızlık sınav sonuçları açıklandı mı? 2023 yılı 2. dönem hafızlık tespit sınavı sonuç tarihi

İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2023 yılı 2. dönem hafızlık tespit sınavı sonuç tarihini paylaşmıştı. Takvime göre, 5-16 Haziran 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen sınavın sonuçları 23 Haziran 2023 tarihinde ilan edilecek.

SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLECEK?

Adaylar; “Hafızlık Tespit Sınavı" sonuçlarını https://dibbys.diyanet.gov.tr/EHYS/Hafizlik/HafizlikSinavSonucuSorgulama.aspx adresi üzerinden öğrenebilecekler.

Hafızlık sınav sonuçları açıklandı mı? 2023 yılı 2. dönem hafızlık tespit sınavı sonuç tarihi - 1

Sınavda başarılı olarak İcazetname almaya hak kazanan öğrenciler, “Hafızlık İcazetnameleri" eğitim gördükleri Kur'an kursunun bağlı olduğu müftülüğe, hafızlığını dışarıdan kendi imkânlarıyla tamamlayanların “Hafızlık İcazetnameleri" ise başvuru esnasında belirttikleri müftülüklere gönderilecek.

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