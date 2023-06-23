Hafızlık sınav sonuçları açıklandı mı? 2023 yılı 2. dönem hafızlık tespit sınavı sonuç tarihi

Sınavda başarılı olarak İcazetname almaya hak kazanan öğrenciler, “Hafızlık İcazetnameleri" eğitim gördükleri Kur'an kursunun bağlı olduğu müftülüğe, hafızlığını dışarıdan kendi imkânlarıyla tamamlayanların “Hafızlık İcazetnameleri" ise başvuru esnasında belirttikleri müftülüklere gönderilecek.