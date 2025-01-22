Hafızlık tespit sınavı sonuçları açıklandı! dibbys.diyanet.gov.tr sınav sonucu sorgulama

Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımızın internet sitesinden yapılan tüm duyurular tebligat niteliğinde olduğundan adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak. Sınavda başarılı olarak belge almaya hak kazanan öğrenciler "Hafızlık Belgeleri" eğitim gördükleri Kur’an kursunun bağlı olduğu müftülüğe, hafızlığını kendi imkânlarıyla tamamlayan ve dışarıdan sınava katılarak belge almaya hak kazananların belgeleri ise başvuru esnasında belirttikleri müftülüklere gönderilecek.