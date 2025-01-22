Hafızlık tespit sınavı sonuçları açıklandı! dibbys.diyanet.gov.tr sınav sonucu sorgulama
Hafızlık sınavı sonuçları, Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) tarafından erişime açıldı. Sözlü olarak gerçekleştirilen Hafızlık Tespit Sınavı sonucunda 70 puan alan adaylar başarılı sayılıyor.
Hafızlık tespit sınav sonuçları, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. 2025 1.Dönem Hafızlık Sınav sonuçları, Diyanet İşleri Başkanlığı Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden ilan edildi. Hafızlık Tespit Sınavı'nın sonuçları, "https://dibbys.diyanet.gov.tr/EHYS/Hafizlik/HafizlikSinavSonucuSorgulama.aspx" internet adresi üzerinden öğrenebilecek.
Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımızın internet sitesinden yapılan tüm duyurular tebligat niteliğinde olduğundan adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak. Sınavda başarılı olarak belge almaya hak kazanan öğrenciler "Hafızlık Belgeleri" eğitim gördükleri Kur’an kursunun bağlı olduğu müftülüğe, hafızlığını kendi imkânlarıyla tamamlayan ve dışarıdan sınava katılarak belge almaya hak kazananların belgeleri ise başvuru esnasında belirttikleri müftülüklere gönderilecek.
- Etiketler :
- Haberler -
- Gündem
- Diyanet İşleri Başkanlığının
- Diyanet