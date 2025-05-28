Hafriyat çalışması sırasında kaza: Sürücü yaralandı
Trabzon'un Aralık ilçesinde hafriyat kaldırma çalışması sırasında şarampole devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.
Trabzon'da şarampole devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Araklı'da meydana geldi.
Araklı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne ait Emrullah A. yönetimindeki 61 ABU 471 plakalı kamyon, hafriyat kaldırma çalışmaları sırasında çamurlu yolda kayarak, şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Emrullah A.'yı kamyondan çıkarıp sedyeye aldı.
Yaralı, ilk müdahalesi sonrası ambulansla Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Burada tedavi altına Emrullah A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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