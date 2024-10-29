Hafriyat kamyonları kafa kafaya çarpıştı

Tokat'ın Erbaa ilçesi Kuruçay Mahallesi Üç Tepeler mevkisinde saat 12.00 sıralarında tuğla fabrikalarına toprak taşıyan Altan Ateş (56) yönetimindeki kamyon, karşı yönden gelen Mehmet Çetin (49) yönetimindeki toprak yüklü kamyonla kafa kafaya çarpıştı.

Kazada iki kamyon şoförü de araçlarda sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 10 dakikalık çalışmasıyla kurtarıldı. Ateş ve Çetin, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedaviye alınan sürücülerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.