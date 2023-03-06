Hafriyat kamyonu 14 aracı biçti

İstanbul Kartal'da park halindeyken freni boşalan hafriyat kamyonu, önce bir okul servisine daha sonra park halindeki 13 araca çarparak durabildi. Kazada servisteki bir öğrenci yaralandı.

Hafriyat kamyonu 14 aracı biçti

'un Kartal ilçesinde park halindeyken kaymaya başlayan hafriyat kamyonu 14 araca çarparak durabildi.

Hürriyet Mahallesi Reyhan Sokak üzerine 2 gün önce park edilen hafriyat kamyonu bu sabah bulunduğu yerden hareket etmeye başladı.

Hafriyat kamyonu 14 aracı biçti - 1

Yokuş aşağı kayan hafriyat kamyonu önce sokakta ilerleyen bir servis minibüsüne daha sonra park halindeki 13 araca çarparak durabildi.

Kazada servis minibüsündeki bir öğrenci yaralandı.

Hafriyat kamyonu 14 aracı biçti - 2

Hastaneye kaldırılan öğrencinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle kamyonun çarptığı araçlar kullanılamaz hale geldi.

Hafriyat kamyonu 14 aracı biçti - 3

Araçlarda kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

Hafriyat kamyonu şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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