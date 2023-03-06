Hafriyat kamyonu 14 aracı biçti

Yokuş aşağı kayan hafriyat kamyonu önce sokakta ilerleyen bir servis minibüsüne daha sonra park halindeki 13 araca çarparak durabildi.



Kazada servis minibüsündeki bir öğrenci yaralandı.



Hastaneye kaldırılan öğrencinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Kaza nedeniyle kamyonun çarptığı araçlar kullanılamaz hale geldi.

Araçlarda kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.



Hafriyat kamyonu şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. NTV’yi sosyal medyadan takip edin