İstanbul Arnavutköy’de bir hafriyat kamyonu alev alev yandı.



Yangın, saat 13.30 sıralarında Arnavutköy’deki Bolluca-İhsaniye yolu üzerinde meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre, hafriyat kamyonunun motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden sürücü, kamyonu durdurarak araçtan indi.



Kısa sürede dumanlar yerini alevlere bıraktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.



Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.