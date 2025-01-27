Hafriyat kamyonu can aldı

İstanbul Bağcılar'da, yolun karşısına geçmeye çalışırken hafriyat kamyonunun çarptığı 65 yaşındaki Kenan Çal yaşamını yitirdi.

Hafriyat kamyonu can aldı

İstanbul'un Bağcılar ilçesi Sancaktepe Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki bir pastaneden çıkan Kenan Çal (65), yolun karşısına geçmeye çalıştı.

Bu sırada sürücüsü henüz öğrenilemeyen 34 KNH 755 plakalı hafriyat kamyonunun çarptığı Çal, aracın altında kaldı.

Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Çal'ın cenezesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kamyon şoförü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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