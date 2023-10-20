Hafriyat kamyonu polis aracına çarpıp kaçtı: 2 polis yaralı

Olay, saat 02.00 sıralarında Aydınevler Mahallesi Altayçeşme Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, kavşak üzerinde gece devriyesinde olan polis aracına hafriyat kamyonu çarptı.

Çarpma sonucu aracın içerisinde bulunan 2 polis memuru ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı polisler hastaneye kaldırdı. Yaralı polis memurlarının hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.