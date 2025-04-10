Hafriyat kamyonu prefabrik eve çarptı, şoför hayatını kaybetti

Döküm sahasında ofis olarak kullanılan prefabrik eve çarpan hafriyat kamyonunun şoförü Rıfat Çetinkaya, hayatını kaybetti.

Hafriyat kamyonu prefabrik eve çarptı, şoför hayatını kaybetti

İzmir'in Buca ilçesinde özel hafriyat döküm sahasında Rıfat Yalçınkaya'nın kontrolünü yitirdiği hafriyat kamyonu, ofis olarak kullanılan prefabrik eve çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ ARAÇTA SIKIŞTI

Araçta sıkışan sürücü Yalçınkaya, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede çıkarıldı.

Hafriyat kamyonu prefabrik eve çarptı, şoför hayatını kaybetti - 1 Hafriyat kamyonu prefabrik eve çarptı

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlıkçıların kontrolünde Yalçınkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Yalçınkaya'nın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Öte yandan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...