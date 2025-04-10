Hafriyat kamyonu prefabrik eve çarptı, şoför hayatını kaybetti
Döküm sahasında ofis olarak kullanılan prefabrik eve çarpan hafriyat kamyonunun şoförü Rıfat Çetinkaya, hayatını kaybetti.
İzmir'in Buca ilçesinde özel hafriyat döküm sahasında Rıfat Yalçınkaya'nın kontrolünü yitirdiği hafriyat kamyonu, ofis olarak kullanılan prefabrik eve çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
SÜRÜCÜ ARAÇTA SIKIŞTI
Araçta sıkışan sürücü Yalçınkaya, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede çıkarıldı.
HAYATINI KAYBETTİ
Sağlıkçıların kontrolünde Yalçınkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Yalçınkaya'nın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Öte yandan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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