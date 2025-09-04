Hafriyat kamyonu yön levhasını devirdi
Ankara'da hafriyat kamyonunun açılan damperi, yön levhasına çarparak devrilmesine neden oldu.
Ankara'nın Çankaya ilçesinde inşaat malzemeleri yüklü hafriyat kamyonu alt geçide yaklaştığı sırada damperi açıldı. Bir süre bu şekilde giden kamyonun damperi, yön levhasına çarptı.
Aracın üzerine devrilen levha kamyonla birlikte sürüklendi. Kamyon şoförü olayı yara almadan atlattı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
