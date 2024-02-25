Hafriyat kamyonunun çarptığı motosikletli yaşamını yitirdi

İstanbul Başakşehir'de, hafriyat kamyonunun çarptığı 19 yaşındaki ehliyetsiz motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kamyon şoförü gözaltına alındı.

Hafriyat kamyonunun çarptığı motosikletli yaşamını yitirdi

'un Başakşehir ilçesi TEM Otoyolu Avcılar istikametindeki yan yolda Bilal M.'nin (19) kullandığı motosiklete, Faruk A. idaresindeki hafriyat kamyonu çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, çarpmanın etkisiyle savrularak kamyonun altında kalan motosikletin sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerince yapılan incelemede Bilal M.'nin ehliyetinin olmadığı tespit edildi.

Kamyon sürücüsü Faruk A. gözaltına alındı.

Bilal M.'nin cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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