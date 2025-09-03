Hafriyat kamyonunun sürücüsünün acı ölümü

Serdar Akgül'ün kullandığı hafriyat kamyonu, Atatürk Parkı mevkisinde yük boşaltımı sırasında devrildi.



İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.



Kazada ağır yaralanan Akgül, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



ACI AYRINTI

Akgül'ün 6 Şubat 2023'teki depremlerde eşi ve kızını kaybettiği öğrenildi.