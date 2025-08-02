Hafta sonu 3-5 derecelik serinlik geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahminlerine göre haftalardır aşırı sıcakların etkisini sürdürdüğü yurt genelinde hava hafta sonu mevsim normallerine dönüyor.

Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Hatay kıyıları, Sinop, Bolu, Kastamonu, Amasya, Tokat ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.



Marmara ile Kuzey Ege kıyıları ise kuzeyli rüzgarlarla az da olsa serinliyor.