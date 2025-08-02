Hafta sonu 3-5 derecelik serinlik geliyor
Son tahminlere göre hava sıcaklıklarının yağışla birlikte güney, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalması, doğu kesimlerde ise mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahminlerine göre haftalardır aşırı sıcakların etkisini sürdürdüğü yurt genelinde hava hafta sonu mevsim normallerine dönüyor.
Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Hatay kıyıları, Sinop, Bolu, Kastamonu, Amasya, Tokat ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Marmara ile Kuzey Ege kıyıları ise kuzeyli rüzgarlarla az da olsa serinliyor.
EN SICAK İL DİYARBAKIR
Bazı merkezlerde bugün beklenen hava sıcaklıkları şöyle:
- Balıkesir 31 derece.
- Edirne 34 derece.
- İstanbul 30 derece.
- Denizli 37 derece.
- İzmir 35 derece.
- Adana 34 derece.
- Antalya 31 derece.
- Ankara 33 derece.
- Sinop 35 derece.
- Trabzon 29 derece.
- Diyarbakır 40 derece.
- Gaziantep 36 derece.
- Siirt 40 derece.
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