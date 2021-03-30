Hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı yok?

Dün yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından 81 il valiliğine genelge gönderildi.

81 ilde risk gruplarına göre düzenlenen hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları yeniden düzenlendi.

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

HANGİ İLLERDE HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKILABİLECEK?

Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak.

Yani sabah 05.00 ile gece 21.00 saatleri arasında düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde yaşayanlar sokağa çıkabilecek.

PEKİ BU KATEGORİLERDE YER ALAN İLLER HANGİLERİ?



Düşük risk grubunda yer alan iller: Şırnak



Orta risk grubunda yer alan iller: Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Uşak, Van

TEK MAVİ İL ŞIRNAK'IN BAŞARISININ SIRRI

