Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?

Hava sıcaklıkları bir miktar yükseliyor ve Türkiye genelinde güneşli bir hava gözlenecek.

Hafta sonu hava sıcaklığının batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Ülkenin güney ve doğu kesimleri ise bu hafta yağışlı havanın etkisinde.

İSTANBUL İÇİN 7 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

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Bugün bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı az bulutlu 18



İstanbul: Parçalı az bulutlu 17



İzmir: Parçalı az bulutlu 23



Adana: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20



Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 21