Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?

Hafta sonu Türkiye genelinde güneşli bir hava bekleniyor. Batı kesimlerde hava sıcaklıklarının 3 - 5 derece artacağı tahmin ediliyor.

10.04.2020 - 12:59 | Son Güncelleme : 10.04.2020 - 13:04

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Hava sıcaklıkları bir miktar yükseliyor ve Türkiye genelinde güneşli bir hava gözlenecek.

Hafta sonu hava sıcaklığının batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Ülkenin güney ve doğu kesimleri ise bu hafta yağışlı havanın etkisinde.

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Bugün bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı az bulutlu 18

İstanbul: Parçalı az bulutlu 17

İzmir: Parçalı az bulutlu 23

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 21

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