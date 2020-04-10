Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?

10.04.2020 - 12:59 | Son Güncelleme : 10.04.2020 - 13:04
Hava sıcaklıkları bir miktar yükseliyor ve Türkiye genelinde güneşli bir hava gözlenecek.
Hafta sonu hava sıcaklığının batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Ülkenin güney ve doğu kesimleri ise bu hafta yağışlı havanın etkisinde.
İSTANBUL İÇİN 7 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ
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Bugün bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı az bulutlu 18
İstanbul: Parçalı az bulutlu 17
İzmir: Parçalı az bulutlu 23
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 21