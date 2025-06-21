Hafta sonu hava nasıl olacak?

MARMARA



Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Yalova, Sakarya ve Bilecek çevreleri ile Balıkesir'in kuzeyi ve Bursa'nın güneyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



EGE



Az bulutlu, iç kesimlerinin zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



AKDENİZ



Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Göller yöresi ile Toroslar mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



İÇ ANADOLU



Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ankara, Çankırı, Eskişehir ve Konya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



BATI KARADENİZ



Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ve Sinop çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ORTA ve DOĞU KARADENİZ



Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz (Tokat hariç), Doğu Karadeniz kıyılarının yerel sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.



DOĞU ANADOLU



Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



GÜNEYDOĞU ANADOLU



Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.