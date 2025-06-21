Hafta sonu hava nasıl olacak?
Meteorolojinin tahminlerine göre hava sıcaklıkları 3 ila 5 derece düşecek. Doğu Karadeniz, Ankara, Eskişehir, Bolu, Konya Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son tahminlerine göre hafta sonu hava kısmen serinliyor.
Hava sıcaklığının kuzey ve batı kesimlerde 3-5 derece düşmesiyle birlikte bazı bölgelerde yağış da görülecek.
Marmara’nın güneydoğusu, Göller yöresi, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta Karadeniz (Tokat hariç), Doğu Karadeniz kıyıları ile Kütahya, Afyonkarahisar, Ankara, Çankırı, Eskişehir, Konya ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
FIRTINA UYARISI
Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Marmara, Kuzey Ege ve İç Anadolu’nun kuzeyinde ise kuvvetli (40-60km/saat) rüzgar hakim olacak.
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Yalova, Sakarya ve Bilecek çevreleri ile Balıkesir'in kuzeyi ve Bursa'nın güneyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EGE
Az bulutlu, iç kesimlerinin zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Göller yöresi ile Toroslar mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ankara, Çankırı, Eskişehir ve Konya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BATI KARADENİZ
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ve Sinop çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz (Tokat hariç), Doğu Karadeniz kıyılarının yerel sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İstanbul İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 27°. Yarın için İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 27°. 23 Haziran 2025 Pazartesi İstanbul hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 29°. 24 Haziran 2025 Salı İstanbul hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 32°. 25 Haziran 2025 Çarşamba İstanbul hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 33°.
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