Hafta sonu hava nasıl olacak?

Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve doğu kesimlerde azalarak mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.



Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.



Rüzgarın, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 kilometre/saat) esmesi bekleniyor.