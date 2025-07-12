Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahminlerine göre hava sıcaklığı, kuzeybatı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek.

Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



Marmara’nın güneyi ve Kuzey Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgar bekleniyor.



İstanbul'da rüzgar hafif serinlik getirecek.