Hafta sonu hava nasıl olacak?
Meteorolojinin verilerine göre yurt genelinde hafta sonu yağış beklenmiyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarında değişiklik olmayacak. Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz'de pus ve sis bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre yurt genelinde bugün hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde olacak.
Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Ege'nin kuzeydoğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
MGM'ye göre salı gününe kadar yurt genelinde yağış beklenmiyor.
Bugün bazı kentlerde beklenen hava sıcaklıkları şöyle:
- Kırklareli 21 derece.
- İstanbul 22 derece.
- Denizli 25 derece.
- İzmir 24 derece.
- Adana 30 derece.
- Ankara 20 derece.
- Samsun 20 derece.
- Malatya 22 derece.
- Diyarbakır 20 derece.
- Gaziantep 27 derece.
