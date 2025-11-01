Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre yurt genelinde bugün hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde olacak.

Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Ege'nin kuzeydoğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.



MGM'ye göre salı gününe kadar yurt genelinde yağış beklenmiyor.