Hafta sonu hava nasıl olacak? 10 derece fazla hissedeceğiz

Yurt genelinde Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgasının etkisi devam edecek. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyri sürecek. Yüksek nem oranı sıcaklıkların 5-10 derece daha fazla hissedilmesine yol açacak. 10 kentte ise sağanak yağış beklenecek.

Hafta sonu hava nasıl olacak? 10 derece fazla hissedeceğiz

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgası, yurt genelinde etkili olacak. Yüksek nem oranı sıcaklıkların 5-10 derece daha fazla hissedilmesine yol açacak.

MARMARA KAVRULACAK

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. En yüksek sıcaklıkların İstanbul'da 34-36, Edirne'de 37-39, Kırklareli'nde 35-37, Tekirdağ'da 32-35, Kocaeli'de 34-36, Sakarya'da 35-36 ve Yalova'da 31-34 derece olması bekleniyor.

Hava sıcaklıkları nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlı ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri 11.00-16.00'da dikkatli ve tedbirli olmaları isteniyor.

10 İL İÇİN YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji, yerel kuvvetli yağış nedeniyle 10 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Değerlendirmelere göre ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Ordu, Tokat, Van, İstanbul’un doğusu, Sakarya ve Kocaeli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İstanbul hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 36°. Yarın için İstanbul hava durumu Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak, sıcaklık 33°. 24 Temmuz 2024 Çarşamba İstanbul hava durumu Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak, sıcaklık 33°. 25 Temmuz 2024 Perşembe İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 33°. 26 Temmuz 2024 Cuma İstanbul hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 32°.

Bugün

Sıcak Hava
Sıcak Hava

36

/

25

Yarın

Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak
Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak

33

/

26

Çarşamba

Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak
Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak

33

/

25

Perşembe

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

33

/

26

Cuma

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

32

/

24

Ankara İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ankara için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Ankara hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 37°. Yarın için Ankara hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 36°. 24 Temmuz 2024 Çarşamba Ankara hava durumu Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak, sıcaklık 33°. 25 Temmuz 2024 Perşembe Ankara hava durumu Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak, sıcaklık 33°. 26 Temmuz 2024 Cuma Ankara hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 31°.

Bugün

Sıcak Hava
Sıcak Hava

37

/

22

Yarın

Sıcak Hava
Sıcak Hava

36

/

21

Çarşamba

Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak
Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak

33

/

22

Perşembe

Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak
Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak

33

/

21

Cuma

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

31

/

21

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