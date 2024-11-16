Hafta sonu hava nasıl olacak? 16-17 Kasım hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün Marmara Denizi ve Ege Denizi'nin kuzeyinde fırtına, Doğu Karadeniz ile Ege'nin bazı kesimlerinde ise sağanak beklendiğini bildirdi. İşte, 16-17 Kasım hava durumu tahminleri...



METEOROLOJİ'DEN UYARI GELDİ



Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Marmara'da rüzgarın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği ve gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.



Ege Denizi'nin kuzeyinde de rüzgarın, günün ilk saatlerden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.



Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, cumartesi sabah saatlerinden itibaren İzmir'in geneli, Manisa ve Aydın'ın batısı ile Muğla'nın kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.



Giresun'un doğusu, Trabzon'un batısı ve Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ilçelerinde de sabah saatlerinden itibaren yerel kuvvetli beklenen yağışların, kıyı kesimlerde sağanak, Rize ve Artvin'in yükseklerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.



16-17 KASIM HAVA DURUMU TAHMİNLERİ