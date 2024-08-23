Hafta sonu hava nasıl olacak? 24-25 Ağustos hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batısı, Ege'nin güneydoğusu, Akdeniz’in iç kesimleri ile İskenderun Körfezi çevreleri, (Eskişehir dışında) İç Anadolu ve Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



Cumartesi beklenen yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İskenderun Körfezi çevreleri, Osmaniye ve Kahramanmaraş ile Kayseri'nin doğu, Sivas'ın güney çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.



24-25 AĞUSTOS HAVA DURUMU TAHMİNLERİ