Hafta sonu hava nasıl olacak? 29-30 Haziran hava durumu tahminleri

Yurdun batısında sıcak havalar devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre batı illerinde sıcak hava devam edecek. Vatandaşlar da hafta sonu öncesi hava durumu araştırmalarına hız verdiler. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak?

Hafta sonu hava nasıl olacak? 29-30 Haziran hava durumu tahminleri

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre;

Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Kırklareli ve İstanbul’un Karadeniz kıyıları, Bilecik, Denizli, Afyonkarahisar,Kütahya Eskişehir ve Ankara’nın güney ve batı kesimleri, Sinop, Samsun, Erzurum, Kars, Iğdır ve Ağrı çevreleri ile Van’ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgârın, Marmara ve Ege’nin batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıkların, iç kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

HAFTA SONU TAHMİNLERİ

Hafta sonu hava nasıl olacak? 29-30 Haziran hava durumu tahminleri - 1
Hafta sonu hava nasıl olacak? 29-30 Haziran hava durumu tahminleri - 2

TÜRKİYE HABERLERİ

İzmir Seferihisar'da orman yangını

İzmir Seferihisar'da orman yangını

Bartın'da rüzgarın kopardığı elektrik telleri ormanda yangın çıkardı

Bartın'da rüzgarın kopardığı elektrik telleri ormanda yangın çıkardı

Üsküdar'da taksiye çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

Üsküdar'da taksiye çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

Muğla açıklarında 21 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla açıklarında 21 düzensiz göçmen kurtarıldı

Samsun'da denize giren emekli astsubay, boğuldu

Samsun'da denize giren emekli astsubay, boğuldu

Samsun'da trafik kazası: 3 yaralı

Samsun'da trafik kazası: 3 yaralı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...