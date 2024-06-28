Hafta sonu hava nasıl olacak? 29-30 Haziran hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre;



Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Kırklareli ve İstanbul’un Karadeniz kıyıları, Bilecik, Denizli, Afyonkarahisar,Kütahya Eskişehir ve Ankara’nın güney ve batı kesimleri, Sinop, Samsun, Erzurum, Kars, Iğdır ve Ağrı çevreleri ile Van’ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgârın, Marmara ve Ege’nin batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.



Hava sıcaklıkların, iç kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.



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