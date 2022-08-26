Hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul'da hafta sonu yağmur yağacak mı? (27-28 Ağustos Meteoroloji İstanbul hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahminleri sonrasında, İstanbul'da hafta sonu hava durumunun nasıl olacağı gündemde yer alıyor.

Son günlerde meydana gelen yağışların ardından dışarı çıkıp hava almak isteyen vatandaşlar, 27-28 Ağustos tarihli hava durumu bilgilerini araştırıyor. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul'da hafta sonu yağmur yağacak mı?

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük hava durumu tahminleri açıklandı. Buna göre İstanbulda;

27 AĞUSTOS CUMARTESİ: Sağanak Yağışlı, hava sıcaklığının en düşük 23°C, en yüksek 30°C olması bekleniyor



28 AĞUSTOS PAZAR: Parçalı Bulutlu, hava sıcaklığının en düşük 22°C, en yüksek 31°C olması bekleniyor