Hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul'da hafta sonu yağmur yağacak mı? (27-28 Ağustos Meteoroloji İstanbul hava durumu)

Hafta sonu havanın nasıl olacağı, izin günlerini dışarda ailesiyle birlikte geçirmek isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Son günlerde ülke genelinde artan yağışların ardından, 27-28 Ağustos tarihli hava durumu bilgisi araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından 5 günlük hava durumu tahminleri yayınlandı. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul'da hafta sonu yağmur yağacak mı?

Haberler - ntv.com.tr 26.08.2022 - 12:49

Hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul'da hafta sonu yağmur yağacak mı? (27-28 Ağustos Meteoroloji İstanbul hava durumu)

Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahminleri sonrasında, 'da hafta sonu hava durumunun nasıl olacağı gündemde yer alıyor.

Son günlerde meydana gelen yağışların ardından dışarı çıkıp hava almak isteyen vatandaşlar, 27-28 Ağustos tarihli hava durumu bilgilerini araştırıyor. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak? 'da hafta sonu yağmur yağacak mı?

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük hava durumu tahminleri açıklandı. Buna göre İstanbulda;

27 AĞUSTOS CUMARTESİ: Sağanak Yağışlı, hava sıcaklığının en düşük 23°C, en yüksek 30°C olması bekleniyor

28 AĞUSTOS PAZAR: Parçalı Bulutlu, hava sıcaklığının en düşük 22°C, en yüksek 31°C olması bekleniyor

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