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Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte 6 Nisan (yarın) hava durumu tahminleri

Nisan ayının ilk hafta sonu tatili için hava durumu bilgisi araştırılıyor. Türkiye'de ilkbaharda yaz sıcakları yaşanıyor. Türkiye'de etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle ilkbahardan çok yaz mevsimini anımsatan sıcaklıklar yaşanırken, yeni yılda sıcak rekorlarının devam etmesi bekleniyor. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak?

Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte 6 Nisan (yarın) hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Sinop çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.

Hava sıcaklıklarının da kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

HAFTA SONU TAHMİNLERİ (6-7 NİSAN 2024)

Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte 6 Nisan (yarın) hava durumu tahminleri - 1
Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte 6 Nisan (yarın) hava durumu tahminleri - 2

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