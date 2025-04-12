Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? 12-13 Nisan hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre 12 Nisan Cumartesi günü ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Batı Karadeniz, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusu yağışlı geçecek.

Yağışların kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.



13 Nisan Pazar günü ise yağışlı sistem yurdun batısını terk edecek. Ülke geneli parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Orta Akdeniz'in iç kesimleri yağışlı geçecek.

Yağışlar Güneydoğu Anadolu ile Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yağmur, kalan yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.



HAFTA SONU HAVA DURUMU TAHMİNLERİ



