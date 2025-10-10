Hafta sonu hava sıcaklığı 3-6 derece daha düşecek
Hava sıcaklıkları önümüzdeki 4-5 gün boyunca mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında seyretmeye devam edecek. Meteorolojiden 3 il için kuvvetli yağış uyarısı geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre hafta sonu hava sıcaklıkları daha da azalacak.
Batı Karadeniz (Bolu hariç), Orta ve Doğu kıyıları ile Sakarya'nın kıyı kesimleri, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Batı Karadeniz civarında sağanak yağış bekleniyor. Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yağışların kuvvetli olacağını tahmin eden meteoroloji, bu iller için sarı kodlu uyarı yayınladı.
Bugün İstanbul'da sağanak geçişleri görülecek, hava sıcaklığı 19-20 dereceler arasında seyredecek.
Ankara'da ise gece sıcaklıkları düşüyor. Başkentte de sağanak geçişleri olacak, hava sıcaklığı 15-16 dereceyi geçmeyecek.
Yağış beklenmeyen İzmir de 23-24 civarında olacak.
Pazar günü ise Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu'ya gök gürültülü sağanak yağış geliyor.
Bugün diğer bazı merkezlerde hava sıcaklıkları şöyle olacak:
- Kırklareli: 20 derece.
- Denizli 22 derece.
- Adana 27 derece.
- Antalya 28 derece.
- Konya 18 derece.
- Sinop 22 derece.
- Rize 22 derece.
- Erzurum 16 derece.
- Diyarbakır 25 derece.
- Gazeantep 25 derece.
- Etiketler :
- Meteoroloji
- Soğuk Hava
- Hava Durumu