Hafta sonu mini kış provası: Kar geliyor
13.11.2025 04:25
NTV - Haber Merkezi
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinin yükseklerinde etkisini gösterecek kar yağışı, hafta sonu iç ve doğu illerinde yoğunlaşacak. Bazı kentlerde özellikle gece sıcaklıkları 0'ın altına inerken bugün Niğde, Kayseri, Sivas ve Ordu çevrelerinde yoğun yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahminlerine göre yurt genelinde çok bulutlu; Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Antalya, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinin sağanak yağış görülecek. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor. Yağışların, Niğde, Kayseri, Sivas, Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Cumartesi ve pazar günleri kar yağışı iç ve doğu kesimlerde etkisini gösterecek.
İç ve doğu kesimlerde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor. Eskişehir, Kütahya, Uşak, Bolu, Ankara, Niğde, Yozgat çevrelerinde gece sıcaklıkları 0 ve -1 derecelere kadar düşecek.
Hafta sonu bazı bölgelerde hava sıcaklıkları 0'ın altına düşüyor.
Bugün bazı kentlerde beklenen hava sıcaklıkları ise şöyle:
- Kırklareli 16 derece.
- İstanbul 17 derece.
- Denizli 18 derece.
- İzmir 21 derece.
- Adana 26 derece.
- Ankara 14 derece.
- Samsun 14 derece.
- Malatya 18 derece.
- Diyarbakır 20 derece.
- Gaziantep 19 derece.