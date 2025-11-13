Hafta sonu mini kış provası: Kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahminlerine göre yurt genelinde çok bulutlu; Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Antalya, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinin sağanak yağış görülecek. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor. Yağışların, Niğde, Kayseri, Sivas, Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Cumartesi ve pazar günleri kar yağışı iç ve doğu kesimlerde etkisini gösterecek.

İç ve doğu kesimlerde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor. Eskişehir, Kütahya, Uşak, Bolu, Ankara, Niğde, Yozgat çevrelerinde gece sıcaklıkları 0 ve -1 derecelere kadar düşecek.