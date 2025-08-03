Hafta sonu pikniği felaketle bitti

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde ikamet eden İbrahim ve Samime Kayaaslan çifti dün, hafta sonu tatilinde piknik yapmak için Denizli Buldan'daki Dımbazlar Göleti'ne gitti.

İbrahim Kayaaslan, bir süre sonra gölete düştü.

Eşinin gölette çırpındığı fark eden Samime Kayaaslan da onu kurtarmak için suya atladı.



Çevredeki balıkçılar kadını sudan çıkarıp Buldan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.



Gözden kaybolan İbrahim Kayaaslan'ın bulunması için Denizli Büyükşehir Belediyesi su altı arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı.



Yaklaşık 4 saat süren arama kurtarma çalışmalarının ardından Kayaaslan'ın cansız bedenine ulaşıldı.



Kayaaslan'ın cesedi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.